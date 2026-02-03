Семак высказался о недоборе нападающих в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что клуб ведет поиск игрока на позицию нападающего.
– Не стало двух нападающих в составе «Зенита»: Лусиано Гонду и Матео Кассьерры. Насколько позиция «девятого» номера беспокоит? Там остался один Александр Соболев, можно так сказать?
– Можно, номинально‑то у нас один Соболев. На этой позиции может сыграть, как раньше играл в чемпионате, и Луис Энрике. Есть недобор на эту позицию. Конечно, мы занимаемся поиском еще одного нападающего. Посмотрим, насколько получится.
- Петербуржцы 23 января продали колумбийского нападающего Матео Кассьерру в «Атлетико Минейро» за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.
- 11 января форвард Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»