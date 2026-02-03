Семак высказался о недоборе нападающих в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что клуб ведет поиск игрока на позицию нападающего.

– Не стало двух нападающих в составе «Зенита»: Лусиано Гонду и Матео Кассьерры. Насколько позиция «девятого» номера беспокоит? Там остался один Александр Соболев, можно так сказать?

– Можно, номинально‑то у нас один Соболев. На этой позиции может сыграть, как раньше играл в чемпионате, и Луис Энрике. Есть недобор на эту позицию. Конечно, мы занимаемся поиском еще одного нападающего. Посмотрим, насколько получится.