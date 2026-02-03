Митрюшкин высказался о назначении капитаном «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своей новой роли капитана команды.
«Было тайное голосование, и каждый для себя решал, поэтому вдвойне приятно, когда команда выбирает. Не буду скрывать, что очень рад и горд. Очень долго к этому шел, если брать в целом, путь был тернистым. Стать капитаном в таком большом клубе, как «Локомотив», – большая честь и ответственность, поэтому только приятные чувства.
Какие задачи у капитана? Конечно, это вести команду за собой. Нужно понимать, в какой момент напихать, а в какой – подбодрить. Это очень ответственная роль.
Ты должен контролировать больше ситуаций не только на поле, но и за его пределами. Потому что в футболе главное – это результат, которого мы достигаем, но есть еще вещи, которые помимо этого нужно регулировать, участвовать в каких‑то обсуждениях и быть проводником определенных идей. Поэтому это ответственность», – сказал Митрюшкин.
- 29-летний голкипер выступает за «Локомотив» с лета 2024 года.
- В этом сезоне Митрюшкин провел за красно-зеленых 17 матчей, пропустил 21 гол, сыграл на ноль в 4 встречах.
- Ранее капитаном «Локомотива» был Дмитрий Баринов, но в январе он перешел в ЦСКА.