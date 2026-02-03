Глушаков заявил, что был бы лидером в нынешнем «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил свой уровень относительно нынешнего состава команды.
«В нынешнем «Спартаке» я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а так же в характере и мастерстве – я бы готовился профессионально.
Мне без разницы, какое сейчас поколение в команде, главное – результат. Я бы обязательно всех игроков сводил в баньку, без нее ничего не получится», – сказал Глушаков.
- 39-летний полузащитник завершил карьеру в 2025 году.
- Глушаков выступал за «Спартак» в 2013–2019 годах и стал с командой чемпионом и обладателем Суперкубка России.
Источник: «РБ Спорт»