Глушаков заявил, что был бы лидером в нынешнем «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил свой уровень относительно нынешнего состава команды.

«В нынешнем «Спартаке» я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а так же в характере и мастерстве – я бы готовился профессионально.

Мне без разницы, какое сейчас поколение в команде, главное – результат. Я бы обязательно всех игроков сводил в баньку, без нее ничего не получится», – сказал Глушаков.