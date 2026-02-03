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  • Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»

Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»

3 февраля, 00:12
13

Бывший руководитель офиса ФИФА в Москве Валерий Чухрий объяснил слова Джанни Инфантино о допуске России.

  • Ранее президент ФИФА признал бессмысленность санкций против российских команд и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Инфантино – очень умный человек. Не всe так просто в его заявлении. Допуск российских команд невозможен прямо сейчас, но перспектива есть.

Сначала рекомендация появляется в бюро, потом на исполкоме, и дальше она выдвигается на конгресс, который состоится в апреле.

Если ближе к апрелю Россия и Украина заключат перемирие, то пойдут сдвиги и на конгрессе ФИФА, возможно, будет принято решение о возвращении наших команд на международную арену», – сказал Чухрий.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Инфантино Джанни
Комментарии (13)
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FWSPM
1770073572
ждем сдвиги
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boris63
1770079434
К тридцатому году, не раньше.
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subbotaspartak
1770103480
Если...то... тогда...
Ответить
Назарян
1770103805
если все такие умные и правильные в ФИФА а почему не устранить сша хотя бы за удар по Венесуеле и захват президента... или кишка тонка?
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Бумбраш
1770107284
Интересно,а руководство рэпээл взносы платят в фифу и уефу?
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Красногвардейчик
1770112906
С какого простите меня хе..ра, спорт к политике прировняли?!!! Кахлов тогда тоже отсраняйте, и Жидов с америкосами
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