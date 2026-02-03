Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»

Бывший руководитель офиса ФИФА в Москве Валерий Чухрий объяснил слова Джанни Инфантино о допуске России.

Ранее президент ФИФА признал бессмысленность санкций против российских команд и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Инфантино – очень умный человек. Не всe так просто в его заявлении. Допуск российских команд невозможен прямо сейчас, но перспектива есть.

Сначала рекомендация появляется в бюро, потом на исполкоме, и дальше она выдвигается на конгресс, который состоится в апреле.

Если ближе к апрелю Россия и Украина заключат перемирие, то пойдут сдвиги и на конгрессе ФИФА, возможно, будет принято решение о возвращении наших команд на международную арену», – сказал Чухрий.