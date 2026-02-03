Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»

Бывший боксер, депутат Госдумы России Николай Валуев оценил резонансное высказывание президента ФИФА.
Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
«На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что Инфантино этого не знает.
Конечно, они не только сейчас догадались о том, что запрет ничего не дал. Уже давно.
Нет никакой уверенности, что эти слова как-то приближают наш футбол к возвращению. Это лишь констатация того, что было изначально понятно», – сказал Валуев.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
Источник: «РБ Спорт»