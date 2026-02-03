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  • Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»

Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»

3 февраля, 01:00
8

Бывший боксер, депутат Госдумы России Николай Валуев оценил резонансное высказывание президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что Инфантино этого не знает.

Конечно, они не только сейчас догадались о том, что запрет ничего не дал. Уже давно.

Нет никакой уверенности, что эти слова как-то приближают наш футбол к возвращению. Это лишь констатация того, что было изначально понятно», – сказал Валуев.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Инфантино Джанни
Комментарии (8)
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Semenycch
1770093238
Бог с ним с этим Инфантино, он был продажным спортивным чиновником, таковым и останется. А вот то, что Валуев способен не только складно говорить, но и мыслить, вот это новость!
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subbotaspartak
1770103394
Сказал идею Инфантино И на душе не так противно, И вроде как и не при чём, А мы всё там, всё не о чём...
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1770105195
Комментарий скрыт модератором
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Юбиляр
1770105576
"На двух стульях одной задницей сложно усидеть" - зато депутатское кресло не жмет "при деньгах и нос в табаке"! Гыгыгы
Ответить
Интерес
1770106066
Зависит от размера оной и эксплуатационного срока.Некоторые и на трёх долго держатся.
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Бумбраш
1770106966
Зинари же сидят , ещё и не на двух,они ещё и из трёх корыт ласкают)))
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NewLife
1770107784
"На двух стульях одной задницей сложно усидеть" Особенно, если только размер задницы не валуевский))
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zigbert
1770108866
Неудачный пример в ущерб самому Валуеву.
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