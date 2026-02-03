Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»

Бывший боксер, депутат Госдумы России Николай Валуев оценил резонансное высказывание президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что Инфантино этого не знает.

Конечно, они не только сейчас догадались о том, что запрет ничего не дал. Уже давно.

Нет никакой уверенности, что эти слова как-то приближают наш футбол к возвращению. Это лишь констатация того, что было изначально понятно», – сказал Валуев.