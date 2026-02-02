Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему нападающего Джона Дурана отпустили в «Зенит».

Ожидается, что петербургский клуб возьмет игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.

Колумбийца летом арендовал «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

До этого Дуран полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.

– У «Зенита» тяжелый финиш сезона, где им нужно постараться выиграть хотя бы один из двух разыгрываемых трофеев. А нападающего нет.

Мы разговаривали со скаутом ЦСКА Дмитрием Андреевым, который посмотрел на рынке гигантское количество нападающих. Средний нападающий, который ничего вам не гарантирует, стоит от 15 миллионов. Нападающий, который принесет 8-10 голов – от 25 миллионов. Получается, сейчас «Зенит» должен выйти на рынок и купить нападающего за 40 миллионов. И люди начнут гундеть.

Но самое страшное в другом. Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то гундеть начнут и акционеры: «Зачем мы купили нападающего за 40 миллионов?» Поэтому лучше взять в аренду.

Ситуация может стать выигрышной для обоих участников. «Зениту» нужен нападающий на 4 месяца. Они могли связаться с агентом, попросить попробовать реанимировать карьеру Дурана. За четыре месяца, может быть, он не начнет устраивать скандалы.

– Вы не думаете, что по такой же логике происходил трансфер в «Фенербахче»?

– Да, думаю так. Но туда пришел системный тренер, который не играет в два нападающих.

– Дуран – дорогостоящий актив клуба Саудовской Аравии. Вряд ли бы он стал отдавать его в бесплатную аренду.

– Отдал бы. Существует много таких историй.

– Какая в этом логика? Аренда – это риск травмы, игрок будет стоить меньше.

– Они разочарованы в Дуране. Для мусульманского мира он не подходит.

– Они об этом не знали до этого?

– Знали, но думали, что, когда насыпят ему зарплату 20 миллионов, он умерит свой пыл. Нет, он неуправляемый парень. Для мусульманского мира, для их имиджа, для развития лиги он не подходит.

Деньги фонда выделяются каждый год. У них нет задачи вернуть и приумножить эти деньги, это все – реклама лиги, пока идет чемпионат мира. У них совсем по-другому все работает, не как в Европе.

– Почему он уходит в «Зенит», а не какой-то другой клуб?

– Во-первых, у «Зенита» очень хорошие отношения с агентами, которые работают в арабском мире. Во-вторых, может быть, на лето готовится трансфер Педро.

У них есть хороший налаженный контакт с Ближним Востоком. Они обратились к агентам, которые там работают, и попросили дать список ненужных игроков.