Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России

Владимир Быстров прокомментировал резонансное высказывание президента ФИФА.
Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
«Пока допуск не состоялся, нужно заниматься развитием своего футбола. Надежда на допуск сборной России всегда была и будет», – сказал Быстров.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
Источник: Metaratings