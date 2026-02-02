Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России

Владимир Быстров прокомментировал резонансное высказывание президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«Пока допуск не состоялся, нужно заниматься развитием своего футбола. Надежда на допуск сборной России всегда была и будет», – сказал Быстров.