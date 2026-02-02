Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры

Украинская ассоциация футбола разместила на своем сайте публичное обращение, адресованное президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Инфантино признал бессмысленность санкций против российского футбола.

Он заявил о необходимости вернуть команды из России в международные турниры.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Мы не согласны с утверждением, что бан не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления.

Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований.

Напомним, что эта позиция и оговорки указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Federation Internationale de Football Association (FIFA) et al», – говорится в публикации УАФ.