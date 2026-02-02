Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры

Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры

Вчера, 21:47
8

Украинская ассоциация футбола разместила на своем сайте публичное обращение, адресованное президенту ФИФА Джанни Инфантино.

  • Ранее Инфантино признал бессмысленность санкций против российского футбола.
  • Он заявил о необходимости вернуть команды из России в международные турниры.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Мы не согласны с утверждением, что бан не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления.

Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований.

Напомним, что эта позиция и оговорки указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Federation Internationale de Football Association (FIFA) et al», – говорится в публикации УАФ.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Инфантино Джанни
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1770058365
пока политика не уйдет из футбола, у нас всегда будет бан!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1770058384
это уже "бессильная злоба", или ещё нет?)
Ответить
Император 1
1770058456
Завалитесь де.бильные бан.деровцы, конечно эти мра.зи не на.цики, чтобы сдо.хли эти да.уны (ассоциация футбольная и прочие на.цики). Давайте хох.ляндию отстраним, бесит ныть и мирных жителей уби.вать, якобы это сепаратисты.
Ответить
Бумбраш
1770058592
Каклухи заскулил,попрошайки
Ответить
Дубина
1770058804
Шерсть коклячья)))
Ответить
Красногорск_Фан
1770059267
Они еше хотят интегрироваться туда где 52 пола. Так же противоестественно.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770061858
Очевидно что Джанни дилетант, вар разрушает суть игры, судьи устраивают театр одного актёра, игроки выбиваются из ритма, он лёг под шейхов, долой монополию ФИФА на футбол! Вся надежда на Суперлигу Переса! В вечности, где время не существует, ничто не растёт, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьёт. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы вели уже эту беседу, господа? Кто знает... Мы не помним свои жизни, не можем изменить свои жизни, и в этом — весь ужас и все тайны самой жизни. Мы в ловушке. Мы в страшном сне, от которого не проснуться. Настоящий детектив Раст Коул (True Detective) 1 сезон 5 серия
Ответить
Willow
1770067829
Можно смело отказывать России, но при условии удаления из футбола Израиля и США, ввиду агрессивной политики... Ах, нет, это же другое
Ответить
