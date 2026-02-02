Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола

Александр Мостовой прокомментировал резонансное высказывание президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«Если будет снятие бана или послабление, то хорошо. Если не будет, продолжим работать дальше.

А слов уже было много сказано за эти годы. Бесполезно гадать, остаeтся только надеяться», – сказал Мостовой.