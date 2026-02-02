Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола

Александр Мостовой прокомментировал резонансное высказывание президента ФИФА.
Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
«Если будет снятие бана или послабление, то хорошо. Если не будет, продолжим работать дальше.
А слов уже было много сказано за эти годы. Бесполезно гадать, остаeтся только надеяться», – сказал Мостовой.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
- Утверждается, что вероятность положительного решения оценивается как высокая.
Источник: Metaratings