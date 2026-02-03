Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Возможное снятие бана с России в апреле, продажа легионера «Краснодара», бунт Роналду и другие новости

Возможное снятие бана с России в апреле, продажа легионера «Краснодара», бунт Роналду и другие новости

Вчера, 01:23

Роналду устроил бунт в Саудовской Аравии и пропустил матч «Аль-Насра»

Миллер дал отмашку на трансфер Дурана в «Зенит» – известны условия потенциальной сделки

Защитник «Локо», угрожавший саботажем, принял решение по своему будущему

Сафонов – в символической сборной 20-го тура Лиги 1 от L’Equipe

Стало известно, когда и за какую сумму «Зенит» продаст Педро

«Локомотив» объявил имя нового капитана команды

Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры – есть реакция РФС и Украины

«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей

«Краснодар» объявил о продаже легионера, который отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание

Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры – в допуске сомневаются по одной причине

Бензема сменил команду внутри Саудовской Аравии

Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
01:01
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
00:59
Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков
00:36
1
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб
00:12
ФотоСмолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
Вчера, 23:56
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»
Вчера, 23:05
4
Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией
Вчера, 22:55
1
ФотоВинисиус выложил фото с Ким Кардашьян
Вчера, 22:47
Серия А. «Милан» разгромил «Болонью» и закрепился на 2-м месте
00:41
Булыкин раскрыл проблему всех российских футболистов на примере Соболева
00:27
ФотоЭкс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
Вчера, 23:32
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА
Вчера, 22:29
1
«Моральный дегенерат»: президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 22:22
3
Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»
Вчера, 22:10
Пономарев – о Чалове: «Он себя просто убил!»
Вчера, 21:57
В Кремле отреагировали на слова президента ФИФА о допуске России
Вчера, 21:45
2
Обзор матча ЦСКА – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:24
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями
Вчера, 21:18
13
ВидеоДолгожданная реакция Бубнова на конец карьеры Кариоки
Вчера, 21:09
2
«Сосьедад» резко изменил риторику насчет Захаряна
Вчера, 21:07
5
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
Вчера, 20:46
2
Челестини оценил шансы Баринова лишить Акинфеева капитанской повязки в ЦСКА
Вчера, 20:38
1
Бубнов объяснил, почему внезапно покинул эфир во время передачи
Вчера, 20:26
8
Корнеев призвал «Спартак» избавиться от основного игрока
Вчера, 20:10
9
В «Краснодаре» честно ответили, почему продали Перрена
Вчера, 20:02
1
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
Вчера, 19:49
10
Джон Джон поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»
Вчера, 19:38
Гонду поменял номер в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
