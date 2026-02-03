Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Страсбуром»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост в своем телеграм-канале по итогам выигранного матча со «Страсбуром».

Команды встречались в 20-м туре чемпионата Франции.

«ПСЖ» на выезде победил 2:1, играя вдесятером с 75-й минуты.

Сафонов на 21‑й минуте отразил пенальти. Его признали лучшим игроком матча.

«Привет всем! Немного отдохнув после матча, возвращаюсь к вам с отчетом.

Тяжелый матч и важная победа. Получил большое удовольствие от игры🙏🏻 Очень горжусь ребятами, что забрали 3 очка в меньшинстве🔥

Теперь неделя до следующего матча. Есть время восстановиться и подготовиться к Le Classique [противостоянию с «Марселем»]!» – написал Сафонов.