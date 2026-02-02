Сафонов – в символической сборной 20-го тура Лиги 1 от L’Equipe

Издание L’Equipe опубликовало сборную 20-го тура чемпионата Франции.

В нее включен российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Его игру против «Страсбура» оценили на 7 баллов из 10.

Вратарь: Матвей Сафонов («ПСЖ», 7);

Защитники: Карлан Аркю («Анжер», 7), Денис Закария («Монако», 7), Рубен Клюйверт («Лион», 7), Матье Удоль («Ланс», 7);

Полузащитники: Мамаду Кулибали («Монако», 7), Ноа Нарти («Лион», 7), Бранко ван ден Бомен («Анжер», 7);

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако», 7), Бамба Дьенг («Лорьян», 6), Мэйсон Гринвуд («Марсель», 7).