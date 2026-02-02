«Манчестер Сити» выберет преемника для Гвардиолы среди трех тренеров

В «Манчестер Сити» готовятся к возможному уходу главного тренера Хосепа Гвардиолы ближайшим летом.

В клубе рассматривают трех кандидатов на замену 55-летнему испанцу:

Также в шорт-листе «Сити» были Венсан Компани («Бавария») и Роберто Де Дзерби («Марсель»), но их назначение в этом году маловероятно.

Гвардиола проводит десятый сезон во главе команды. Его контракт действует до 30 июня 2027-го.