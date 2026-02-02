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  • «Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата

«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата

2 февраля, 20:44
1

«Аль-Наср» на выезде одержал минимальную победу над «Аль-Риядом» в 20-м туре саудовской Премьер-лиги.

Итоговый счет – 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 40-й минуте забил Садио Мане.

Нападающий Криштиану Роналду пропускал матч из-за конфликта с руководством.

Набрав три очка, «Аль-Наср» догнал в таблице чемпионата лидирующий «Аль-Хиляль», у которого есть игра в запасе.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 20 тур
Аль-Рияд - Аль-Наср - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - С. Мане, 40.
Удаления: Тозе, 90+9 - нет.
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Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Аль-Рияд
Аль-Наср
Милан Борян
0%
Абдулела Аль-Хайбари
0%
Серхио Гонсалес
0%
Мохаммед Аль-Хайбари
0%
Osama Al-Boardi
0%
A. Al Siyahi
0%
Исмаила Соро
0%
Тозе
0%
S. Harun
0%
Йоанн Барбе
0%
Тедди Оку
0%
Sulaiman Hahya Hazazi
0%
Ammar Al Harfi
0%
Халил Аль-Абси
0%
Enes Sali
0%
Мамаду Силла
0%
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Бенто
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Иньиго Мартинес
0%
Мохамед Симакан
0%
Султан Аль-Ганнам
0%
Али Аль-Хассан
0%
Саад Аль-Нассер
0%
Садио Мане
0%
Абдулрахман Гариб
0%
Анжело Габриэль
0%
Айман Яхья
0%
Жоау Феликс
0%
Салем Аль-Наджди
0%
Надер Аль-Шарари
0%
Наваф Аль-Бушал
0%
Абдулла аль-Хаибари
0%
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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Рияд
Комментарии (1)
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Good_win_ФКСМ
1770099827
то есть для успешной игры просто надо было Кристинку вывести из состава...
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