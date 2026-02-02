«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата

«Аль-Наср» на выезде одержал минимальную победу над «Аль-Риядом» в 20-м туре саудовской Премьер-лиги.

Итоговый счет – 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 40-й минуте забил Садио Мане.

Нападающий Криштиану Роналду пропускал матч из-за конфликта с руководством.

Набрав три очка, «Аль-Наср» догнал в таблице чемпионата лидирующий «Аль-Хиляль», у которого есть игра в запасе.