Забастовка Роналду задерживает три трансфера

У саудовских топ-клубов затормозилась трансферная деятельность из-за Криштиану Роналду.

Забастовка 40-летнего португальца задерживает как минимум три перехода:

Карим Бензема – из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль»;

Юссеф Эн-Несири – из «Фенербахче» в «Аль-Иттихад»;

Н'Голо Канте – из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче».

Роналду пошел на конфликт с руководством «Аль-Насра» из-за отсутствия усиления состава во время зимнего трансферного окна.

Криштиану считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более эффективно управляет «Аль-Хилялем», чем «Аль-Насром», и тратит больше денег на конкурентов его клуба.