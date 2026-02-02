Введите ваш ник на сайте
Забастовка Роналду задерживает три трансфера

Вчера, 21:35

У саудовских топ-клубов затормозилась трансферная деятельность из-за Криштиану Роналду.

Забастовка 40-летнего португальца задерживает как минимум три перехода:

  • Карим Бензема – из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль»;
  • Юссеф Эн-Несири – из «Фенербахче» в «Аль-Иттихад»;
  • Н'Голо Канте – из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче».

Роналду пошел на конфликт с руководством «Аль-Насра» из-за отсутствия усиления состава во время зимнего трансферного окна.

Криштиану считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более эффективно управляет «Аль-Хилялем», чем «Аль-Насром», и тратит больше денег на конкурентов его клуба.

Источник: L’Equipe
Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Аль-Иттихад Аль-Наср Аль-Хиляль Роналду Криштиану Бензема Карим Канте Н'Голо Эн-Несири Юссеф
