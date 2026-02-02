Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу высказывания президента ФИФА о допуске России.

Ранее Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против российского футбола.

Он заявил о необходимости вернуть команды из России в международные турниры.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Я надеюсь, что как только будет дан зелeный свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира.

Российская спортивная культура – одна из лучших в мире.

Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, и способствовать сближению между народами», – сказал Абаскаль.