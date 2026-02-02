Введите ваш ник на сайте
«Рома» арендовала вингера «Баварии»

Вчера, 23:48

«Рома» объявила о переходе флангового нападающего Брайана Сарагосы.

Это аренда до конца сезона-2025/26 с опцией последующего выкупа.

Новичок римской команды выбрал 97-й игровой номер.

  • Ради трансфера в «Рому» была досрочно прервана аренда Сарагосы в «Сельте».
  • В этом сезоне вингер забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • По информации Bild, «Рома» заплатила 3 млн евро неустойки «Сельте», а потенциальный выкуп игрока обойдется клубу в 13,5 млн.

Источник: сайт «Ромы»
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Трансферы Сельта Бавария Рома Сарагоса Брайан
