«Рома» арендовала вингера «Баварии»

«Рома» объявила о переходе флангового нападающего Брайана Сарагосы.
Это аренда до конца сезона-2025/26 с опцией последующего выкупа.
Новичок римской команды выбрал 97-й игровой номер.
- Ради трансфера в «Рому» была досрочно прервана аренда Сарагосы в «Сельте».
- В этом сезоне вингер забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- По информации Bild, «Рома» заплатила 3 млн евро неустойки «Сельте», а потенциальный выкуп игрока обойдется клубу в 13,5 млн.
Источник: сайт «Ромы»