«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей

«Крылья Советов» сообщили о погашении задолженности перед компанией «РТ-Капитал».
Самарский клуб завершил процедуру выплаты денег сегодня, 2 февраля.
«Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба.
Жизнь клуба идет в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование, команда готовится к весенней части чемпионата, ведется работа по усилению состава», – говорится в официальном заявлении.
- «Крылья» занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году.
- «РТ-Капитал» – дочерняя структура корпорации «Ростех». Они добивались банкротства клуба.
- В сборе денег для погашения долга участвовали болельщики.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»