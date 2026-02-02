«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей

«Крылья Советов» сообщили о погашении задолженности перед компанией «РТ-Капитал».

Самарский клуб завершил процедуру выплаты денег сегодня, 2 февраля.

«Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба.

Жизнь клуба идет в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование, команда готовится к весенней части чемпионата, ведется работа по усилению состава», – говорится в официальном заявлении.