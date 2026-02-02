Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал резонансное высказывание президента ФИФА.
Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
«Инфантино – это реальный человек, который хорошо разбирается в футболе и знает ситуацию.
Не знаю, изменится ли что-то в 2026 году в вопросе возвращения, но заявление Джанни приятно слышать, – сказал Сeмин.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
Источник: «Советский спорт»