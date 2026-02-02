Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о поездке в Бразилию во время отпуска.

– Судя по всему, отпуск у вас получился очень насыщенным?

– Сразу после заключительного матча отправился в Москву, чтобы повидаться с родителями. Потом в Дубай. На базу, как мы шутим. Потому что, каждый год там бываем. На этот раз тоже оказалось огромное количество футболистов. Недельку погрелись.

Дальше по плану был Кейптаун и Занзибар. Но он изменился. В один день решили – едем в Бразилию! И уже без всякого плана взяли билеты и полетели.

– Довольно смелая импровизация.

– В общем, да. Когда уже сел в самолет и услышал, что лететь 15 часов, в голове пронеслось – ой-ой-ой-ой, сейчас будет больно (улыбается).

– В Бразилии с кем-то из игроков «Зенита» пересеклись?

– Вендел и Жерсон еще в России постоянно звали, мол, что-нибудь организуем. Но пусть все знают – Вендел в этой ситуации больше всего расстроил. Написал ему сообщение, а он мне, кажется, день на третий только ответил. Жерсон был на связи.

Мне очень хотелось понять местную культуру кариока – жителей Рио-де-Жанейро. Посмотреть, как они живут. Но в итоге ни с кем из наших не встретился. С другой стороны, очень помогли Мантуан и Нино.

– Как именно?

– Они находились в Сан-Паулу, постоянно были на связи: если чем-то нужно помочь – обращайся. А тут финал Кубка Бразилии «Васко да Гама» – «Коринтианс». В итоге Нино с Мантуаном все мне организовали, включая билеты и доставку на «Маракану».

А Нино еще и сюрприз сделал. Написал: «Тебе подарок, забери там-то на ресепшене». Оказалось – футболка «Флуминенсе» с надписью «Мостовой». Правда, идти в ней на финал Кубка не рискнул, и слава Богу (улыбается). Все красиво получилось, спасибо ребятам.

– Какие впечатления от футбола?

– Много где бывал на футболе, но ничего подобного не ожидал. Чтобы люди так болели и переживали – это нечто! У нас сейчас пять процентов от того, что увидел в плане атмосферы. Как я понял, народ в том числе атмосферой, а не только футболом приходит наслаждаться.

В каких-то моментах глазам своим не верил. Приехал за два часа до игры. До стадиона еще минут двадцать идти надо было. А тут уже лавина людей – идут на праздник с фейерверками, пивом…

На самом стадионе команды еще не приехали, а на трибунах уже 60 тысяч. И все кричат, поют, орут. У меня мурашки по коже каждые пять минут бегали.

– Как вам сама игра?

– Футбол, если честно, был слабоватый. Но атмосфера все перекрыла. Конечно, очень хочется, чтобы и наши фанаты, которые ее создают, вернулись. На «Маракане» я понял, что это уже, к сожалению, забытые чувства.

Наши болельщики всегда приходят на футбол – болеют за нас, много детей, семьи, развлекательная программа для каждого, но когда тебя поддерживает абсолютно весь стадион как единый фанатский сектор с кричалками и фанатским шоу – это совершенно другое дело.

Для меня такие вещи – часть футбола. А без фанатов, игра – не игра. Ощутил и понял это заново. Может, и у нас что-то в этом смысле все же поменяется?