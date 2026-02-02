Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»

Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»

Вчера, 16:54
3

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о поездке в Бразилию во время отпуска.

– Судя по всему, отпуск у вас получился очень насыщенным?

– Сразу после заключительного матча отправился в Москву, чтобы повидаться с родителями. Потом в Дубай. На базу, как мы шутим. Потому что, каждый год там бываем. На этот раз тоже оказалось огромное количество футболистов. Недельку погрелись.

Дальше по плану был Кейптаун и Занзибар. Но он изменился. В один день решили – едем в Бразилию! И уже без всякого плана взяли билеты и полетели.

– Довольно смелая импровизация.

– В общем, да. Когда уже сел в самолет и услышал, что лететь 15 часов, в голове пронеслось – ой-ой-ой-ой, сейчас будет больно (улыбается).

– В Бразилии с кем-то из игроков «Зенита» пересеклись?

– Вендел и Жерсон еще в России постоянно звали, мол, что-нибудь организуем. Но пусть все знают – Вендел в этой ситуации больше всего расстроил. Написал ему сообщение, а он мне, кажется, день на третий только ответил. Жерсон был на связи.

Мне очень хотелось понять местную культуру кариока – жителей Рио-де-Жанейро. Посмотреть, как они живут. Но в итоге ни с кем из наших не встретился. С другой стороны, очень помогли Мантуан и Нино.

– Как именно?

Они находились в Сан-Паулу, постоянно были на связи: если чем-то нужно помочь – обращайся. А тут финал Кубка Бразилии «Васко да Гама» – «Коринтианс». В итоге Нино с Мантуаном все мне организовали, включая билеты и доставку на «Маракану».

А Нино еще и сюрприз сделал. Написал: «Тебе подарок, забери там-то на ресепшене». Оказалось – футболка «Флуминенсе» с надписью «Мостовой». Правда, идти в ней на финал Кубка не рискнул, и слава Богу (улыбается). Все красиво получилось, спасибо ребятам.

– Какие впечатления от футбола?

– Много где бывал на футболе, но ничего подобного не ожидал. Чтобы люди так болели и переживали – это нечто! У нас сейчас пять процентов от того, что увидел в плане атмосферы. Как я понял, народ в том числе атмосферой, а не только футболом приходит наслаждаться.

В каких-то моментах глазам своим не верил. Приехал за два часа до игры. До стадиона еще минут двадцать идти надо было. А тут уже лавина людей – идут на праздник с фейерверками, пивом…

На самом стадионе команды еще не приехали, а на трибунах уже 60 тысяч. И все кричат, поют, орут. У меня мурашки по коже каждые пять минут бегали.

– Как вам сама игра?

Футбол, если честно, был слабоватый. Но атмосфера все перекрыла. Конечно, очень хочется, чтобы и наши фанаты, которые ее создают, вернулись. На «Маракане» я понял, что это уже, к сожалению, забытые чувства.

Наши болельщики всегда приходят на футбол – болеют за нас, много детей, семьи, развлекательная программа для каждого, но когда тебя поддерживает абсолютно весь стадион как единый фанатский сектор с кричалками и фанатским шоу – это совершенно другое дело.

Для меня такие вещи – часть футбола. А без фанатов, игра – не игра. Ощутил и понял это заново. Может, и у нас что-то в этом смысле все же поменяется?

Еще по теме:
Мостовой рассказал, как перенес попытку похищения 5
Орлов дал конкретную рекомендацию Мостовому 4
Данни назвал лучшего футболиста «Зенита» в 2025 году 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Васко да Гама Коринтианс Мостовой Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1770041265
Помнится был в Вероне, спросил у встречающего, завтра матч Верона-Ювентус, как бы сходить? Он посмотрел на меня как на дурака, говорит, все билеты ещё месяц назад раскуплены. А перед матчем купить, ну это только если вдруг Кремонезе или ещё кто то из этой серии приедет, то тогда может и повезти)). Жаль, что у нас не так. Кстати, мы пошли на матч не знаю какой лиги, между коммунами Опеано и Сан Джовани лупатото, так там болел тыщ 5 было, у нас на премьерку иногда стока не ходят
Ответить
zigbert
1770045305
Надо признать что Бразилия постепенно утратила свое лидирующее положение.Что сборная,что отдельные игроки не выигрывали и не получали призы лучших в мире.
Ответить
Интерес
1770047666
А я если иду, то на футбол.Хотя в Калининграде фанаты цивилизованные и не хамоватые.
Ответить
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
11
Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»
01:00
Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»
00:12
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
00:05
У «Зенита» нет договоренности по Дурану
Вчера, 23:11
4
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
Вчера, 21:35
Все новости
Все новости
Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России
Вчера, 23:38
1
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
Два игрока покинули «Ахмат»
Вчера, 22:22
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»
Вчера, 21:21
9
Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России
Вчера, 21:09
18
Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 20:33
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень»
Вчера, 20:08
8
Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 19:57
9
ФИФА сомневается в допуске России по одной причине
Вчера, 19:45
42
Легионер «Краснодара» отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание
Вчера, 19:30
3
Футболист «Спартака» выбыл на месяц из-за травмы
Вчера, 19:19
2
Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры
Вчера, 19:07
11
«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей
Вчера, 19:00
6
В РФС отреагировали на слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 18:51
5
Стало известно, когда и за какую сумму «Зенит» продаст Педро
Вчера, 18:43
6
Юран прокомментировал слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:35
5
Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:18
1
Видео⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры
Вчера, 17:49
27
Стало известно, благодаря кому Митрюшкин назначен капитаном «Локомотива»
Вчера, 17:17
2
Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию
Вчера, 17:05
6
Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»
Вчера, 16:54
3
«Краснодар» отдаст в аренду летнего новичка
Вчера, 16:37
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 16:29
6
Видео«Локомотив» объявил имя нового капитана команды
Вчера, 16:00
4
Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»
Вчера, 15:51
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 