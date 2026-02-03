«Зенит» заинтересовался нападающим «Болоньи»

«Зенит» интересуется нападающим «Болоньи» Сантьяго Кастро. Российский клуб уже контактировал с аргентинцем.

Проблемой для совершения сделки является сумма в размере 40 миллионов евро, которую хочет получить итальянский клуб.

«Болонья» приобрела Кастро у «Велес Сарсфилда» в январе 2024 года за 13,2 миллиона евро.

В этом сезоне 21-летний нападающий провел за аргентинский клуб 28 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.

Срок контракта Кастро с «Болоньей» рассчитан до середины 2028 года.

В прошлом году он вызывался в сборню Аргентины и попал в заявку в 1 матче, где остался на скамейке запасных.