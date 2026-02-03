«Зенит» заинтересовался нападающим «Болоньи»

«Зенит» интересуется нападающим «Болоньи» Сантьяго Кастро. Российский клуб уже контактировал с аргентинцем.
Проблемой для совершения сделки является сумма в размере 40 миллионов евро, которую хочет получить итальянский клуб.
«Болонья» приобрела Кастро у «Велес Сарсфилда» в январе 2024 года за 13,2 миллиона евро.
В этом сезоне 21-летний нападающий провел за аргентинский клуб 28 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
Срок контракта Кастро с «Болоньей» рассчитан до середины 2028 года.
В прошлом году он вызывался в сборню Аргентины и попал в заявку в 1 матче, где остался на скамейке запасных.
- Также Кастро выиграл в прошлом сезоне с «Болоньей» Кубок Италии.
- Ранее стало известно, что «Зенит» согласовал с «Аль-Насром» аренду форварда Джона Дурана с опцией выкупа за 35 миллионов евро. Однако позже появилась информация о том, что клубы пока не договорились об условиях перехода игрока, выступающего на правах аренды за «Фенербахче».
Источник: Legalbet