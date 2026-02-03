Турецкий журналист заявил, что Дуран договорился о переходе в «Зенит»

Турецкий журналист Эндер Бильгин высказался о возможном переходе нападающего Джона Дурана в «Зенит». Форард выступает за «Фенербахче» на правах аренды из «Аль-Насра».

«Джон Дуран достиг соглашения с «Зенитом». Он покинул Стамбул и перешeл в клуб из Санкт-Петербурга. Игрок получит от «Зенита» 4 миллиона евро за эти полсезона. «Аль-Наср» выплатит оставшуюся часть его зарплаты», – сказал Бильгин.