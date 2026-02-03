Радимов назвал фаворита Зимнего кубка РПЛ

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что петербуржцы выглядят фаворитом Зимнего кубка РПЛ.

«Многое будет зависеть от того, чья физическая форма окажется лучше на данный момент. До возобновления сезона еще очень далеко, и команды могут находится в совершенно разных кондициях, имея разные подготовительные планы и вариации комбинирования состава.

При прочих равных, конечно, «Зенит» смотрится очень выигрышно. Я за все последнее время не видел, чтобы «Зенит» так хорошо выглядел на предсезонных матчах, как сейчас», – сказал Радимов.