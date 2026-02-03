Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов назвал фаворита Зимнего кубка РПЛ

Вчера, 07:58
13

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что петербуржцы выглядят фаворитом Зимнего кубка РПЛ.

«Многое будет зависеть от того, чья физическая форма окажется лучше на данный момент. До возобновления сезона еще очень далеко, и команды могут находится в совершенно разных кондициях, имея разные подготовительные планы и вариации комбинирования состава.

При прочих равных, конечно, «Зенит» смотрится очень выигрышно. Я за все последнее время не видел, чтобы «Зенит» так хорошо выглядел на предсезонных матчах, как сейчас», – сказал Радимов.

  • Зимний кубок РПЛ пройдет в ОАЭ с 3 по 10 февраля.
  • Помимо «Зенита» там сыграют «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА.

Еще по теме:
У «Зенита» нет договоренности по Дурану 7
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру» 12
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень» 8
Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770097471
Как правило,кто на предсезонке готов лучше всех, в чемпионате обдрищется
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770099763
вот и договорились... зимний кубок - утешение в сериале "очередной год столетия"... и мюллер доволен, и недоорел, и местные дегенераты (перечислять не буду, все их и так знают... а кто из них потупее, обязательно ответит негативным комментарием, не поняв, что спалился))) а чемпионат и кубок России другие достойные возьмут)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770100061
Да пофиг кто там лидер на эту жестянку. Обычно хряки короли товарняков. Это они всегда в товарняках чемпионы. А когда наступают трудовые будни жиденько обделываются и все дерут этого середняка. Гыгыгы
Ответить
saf05
1770103392
Плохая примета
Ответить
boris63
1770103831
Надо «Зениту» вручить этот Арабский кубок. Думаю, этого будет достаточно к столетнему юбилею, а то ведь достанут всех со своими переносами столетия.
Ответить
Красногвардейчик
1770105505
Это проклятый кубок, кто его завоёвывает, не становится чемпионом) Удачи Зениту...хахаха
Ответить
Интерес
1770106187
...а сегодня "лидера" привычно заДинамят, и он запоёт совсем другое.
Ответить
Бумбраш
1770107718
Все знают и очень давно -зенит команда гавно!!!!
Ответить
zigbert
1770108278
Фаворит назван только вот этот кубок стал настоящим проклятием для их обладателей.
Ответить
Айболид
1770108384
как грязнорылые возбудились то ! херр помойникофф аж стихами( как ему кажется )заговорил .
Ответить
Главные новости
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
01:01
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
00:59
Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков
00:36
1
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб
00:12
ФотоСмолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
Вчера, 23:56
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»
Вчера, 23:05
4
Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией
Вчера, 22:55
1
ФотоВинисиус выложил фото с Ким Кардашьян
Вчера, 22:47
Все новости
Все новости
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА
Вчера, 22:29
1
Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»
Вчера, 22:10
Обзор матча ЦСКА – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:24
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями
Вчера, 21:18
13
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
Вчера, 19:49
10
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:31
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 3 февраля 2026
Вчера, 18:13
ВидеоАршавина окатили холодной водой в прямом эфире
Вчера, 17:48
1
ВидеоДебютный ассист Джона Джона за «Зенит»
Вчера, 17:42
1
Гусев прокомментировал поражение от «Зенита»
Вчера, 17:36
1
ВидеоПоявилось видео стычки после матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 17:23
49
«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых
Вчера, 17:14
4
Зимний кубок РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче, закончившемся дракой
Вчера, 16:53
16
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:51
Джон Джон покинет расположение «Зенита»
Вчера, 16:16
21
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 3 февраля 2026
Вчера, 14:05
1
ФотоПредставлены трофей и мяч Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 12:56
6
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без основного защитника
Вчера, 12:40
3
Радимов назвал фаворита Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 07:58
13
Известны комментаторы всех матчей Зимнего кубка РПЛ
1 февраля
1
Генич оценил крупное поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ
2025.02.15 00:27
5
Победа на Зимнем кубке РПЛ стала 16-й для «Зенита» в товарищеских турнирах
2025.02.13 12:45
4
Бубнов проанализировал матч «Зенита» и «Спартака»
2025.02.13 07:50
19
Чернов – о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Пускай Соболь порадуется»
2025.02.12 23:45
5
Лепехин назвал неадекватными фанатов «Спартака», оскорбляющих Соболева
2025.02.12 20:45
12
Глава «Зенита» отреагировал на оскорбления Соболева фанатами «Спартака»: «Их душит жаба»
2025.02.12 19:31
30
Болельщики «Зенита» одним предложением отреагировали на разгром «Спартака»
2025.02.12 15:48
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 