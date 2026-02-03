Мостовой – об уходе Жерсона из «Зенита»: «Ожидаемо, абсолютно топовый парень!»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что успел подружиться с полузащитником Жерсоном, уже покинувшим клуб.
– Как отнеслись к уходу Жерсона?
– Ожидаемо. Абсолютно топовый парень! Я его обожаю, мы с ним очень подружились. При этом он никак не показывал, будто что-то не так. Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Вся раздевалка – друзья. С точки зрения адаптации – как Дивеев пришел. Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится. С Дивеевым такого ощущения пока нет [улыбается].
- В июле 2025 года «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго», а в январе 2026-го продал игрока в «Крузейро». Бразилец провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
- 11 января защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит».
Источник: «Матч ТВ»