Мостовой – об уходе Жерсона из «Зенита»: «Ожидаемо, абсолютно топовый парень!»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что успел подружиться с полузащитником Жерсоном, уже покинувшим клуб.

– Как отнеслись к уходу Жерсона?

– Ожидаемо. Абсолютно топовый парень! Я его обожаю, мы с ним очень подружились. При этом он никак не показывал, будто что-то не так. Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Вся раздевалка – друзья. С точки зрения адаптации – как Дивеев пришел. Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится. С Дивеевым такого ощущения пока нет [улыбается].