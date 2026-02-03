«Ливерпуль» приобрел защитника «Ренна» за 60+12 миллионов

«Ливерпуль» согласовал переход из «Ренна» защитника Жереми Жаке с сезона-2026/27, при условии получения разрешения на работу.
Оставшуюся часть текущего сезона он завершит в Лиге 1.
По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер обошелся «Ливерпулю» в 60 миллионов евро, еще 12 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года c возможностью продления.
- 20-летний Жаке в этом сезоне провел за «Ренн» 19 матчей.
- В 2025 году он провел 5 матчей за молодежную сборную Франции.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»