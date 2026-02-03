Тарпищев предложил создать в «Спартаке» альянс из трех тренеров

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает бедой, что в клубе давно не было российского тренера.

– В «Спартаке» давно нет российского главного тренера…

– И это беда.

– У клуба вектор, что главным тренером должен быть иностранец. Вы понимаете почему?

– Не понимаю. «Спартак имеет такие традиции и всегда имел свой стиль игры. Многие воспитанники «Спартака» могли бы проповедовать этот стиль. Барселонский практически. Тот, который Романцев привил команде. Этот стиль работает и сейчас в «Барселоне».

Во всяком случае, в тренерском штабе «Спартака» должны быть такие люди, как Аленичев, Тихонов, Шалимов. Они могли бы составить правильный альянс, который способствовал бы результату.

– Но те, кого вы назвали, уже работали главными. Представить их в качестве помощников сложно.

– Это вопрос к менеджменту, директору клуба.