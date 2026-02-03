Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тарпищев предложил создать в «Спартаке» альянс из трех тренеров

Тарпищев предложил создать в «Спартаке» альянс из трех тренеров

Вчера, 09:27
15

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает бедой, что в клубе давно не было российского тренера.

– В «Спартаке» давно нет российского главного тренера…

– И это беда.

– У клуба вектор, что главным тренером должен быть иностранец. Вы понимаете почему?

– Не понимаю. «Спартак имеет такие традиции и всегда имел свой стиль игры. Многие воспитанники «Спартака» могли бы проповедовать этот стиль. Барселонский практически. Тот, который Романцев привил команде. Этот стиль работает и сейчас в «Барселоне».

Во всяком случае, в тренерском штабе «Спартака» должны быть такие люди, как Аленичев, Тихонов, Шалимов. Они могли бы составить правильный альянс, который способствовал бы результату.

– Но те, кого вы назвали, уже работали главными. Представить их в качестве помощников сложно.

– Это вопрос к менеджменту, директору клуба.

  • 5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо. Он подписал с клубом контракт сроком до середины 2028 года.
  • Испанец сменил на этом посту серба Деяна Станковича, которого после увольнения временно подменял Вадим Романов.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1770102570
Только очищение пердивом спасет САПР (Спартак - антинародный позор России) ! Гыгыгы
Ответить
Император Бомжей
1770102815
Тарпищев - надо в Спартаке, замутить тройничок! Чего то новости сегодня про Спартак, с каким то не правильным окрасом)))
Ответить
subbotaspartak
1770103015
У иностранных тренеров один стиль, Бабки сгрёб и свалил. Ну и понятно - Наши работают не бесплатно...
Ответить
Юбиляр
1770105297
Чем ближе возобновление чемпионата, тем больше всяких мутных заявлений вокруг Спартака! Газпромвсёкупил активизировался! Гыгыгы.
Ответить
Cleaner
1770107041
Теннисист и друг Ельцина про футбол заговорил после 25-ти лет молчания. К чему бы это...
Ответить
NewLife
1770107614
Теннисист предлагает Спартаку провалившихся треннеров. Не удивлюсь, если тренеров Спартаку начнуть предлагать городошники.
Ответить
шахта Заполярная
1770110759
С такими болельщиками, как главный пенесист, и врагов не надо
Ответить
Странник 09
1770117414
Вообще-то стиль Барселона переняла у Спартака Бескова
Ответить
алдан2014
1770118187
Лебедь ,рак,и щука
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770127046
Не годится,после неудачных игр,будут соображать на троих
Ответить
