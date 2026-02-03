«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов

ЦСКА сделал официальное предложение «Бока Хуниорс» о покупке вингера Эсекьеля Себальоса за 10 миллионов евро.
Аргентинский клуб отказался продавать игрока. «Бока Хуниорс» готова отпустить вингера только за 20 миллионов евро отступных, прописанных в контракте футболиста.
Сейчас сине-золотые испытывают проблемы с составом из-за ряда травм у атакующих игроков. Срок контракта Себальоса с буэносайресцами истекает в декабре 2026 года, и он может в одностороннем порядке начать переговоры с другим клубом уже в июне.
- В этом году 23-летний Себальос провел за «Бока Хуниорс» 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 2025-м на его счету 35 встреч за клуб, 6 забитых мячей и 4 ассиста.
- В составе «Бока Хуниорс» он был чемпионом и обладателем Кубка Аргентины.
Источник: El Grafico