«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов

ЦСКА сделал официальное предложение «Бока Хуниорс» о покупке вингера Эсекьеля Себальоса за 10 миллионов евро.

Аргентинский клуб отказался продавать игрока. «Бока Хуниорс» готова отпустить вингера только за 20 миллионов евро отступных, прописанных в контракте футболиста.

Сейчас сине-золотые испытывают проблемы с составом из-за ряда травм у атакующих игроков. Срок контракта Себальоса с буэносайресцами истекает в декабре 2026 года, и он может в одностороннем порядке начать переговоры с другим клубом уже в июне.