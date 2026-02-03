Введите ваш ник на сайте
  «Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов

«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов

Вчера, 08:59
8

ЦСКА сделал официальное предложение «Бока Хуниорс» о покупке вингера Эсекьеля Себальоса за 10 миллионов евро.

Аргентинский клуб отказался продавать игрока. «Бока Хуниорс» готова отпустить вингера только за 20 миллионов евро отступных, прописанных в контракте футболиста.

Сейчас сине-золотые испытывают проблемы с составом из-за ряда травм у атакующих игроков. Срок контракта Себальоса с буэносайресцами истекает в декабре 2026 года, и он может в одностороннем порядке начать переговоры с другим клубом уже в июне.

  • В этом году 23-летний Себальос провел за «Бока Хуниорс» 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 2025-м на его счету 35 встреч за клуб, 6 забитых мячей и 4 ассиста.
  • В составе «Бока Хуниорс» он был чемпионом и обладателем Кубка Аргентины.


ЦСКА интересуется защитником «Аталанты»
Назван размер зарплаты Рейса в ЦСКА 2
Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом 2
Источник: El Grafico
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Бока Хуниорс ЦСКА Exequiel Zeballos
Комментарии (8)
Император Бомжей
1770099540
За 20 лямов пусть себе его оставят)) Ничего фантастического в нём нет, судя по статистике выступлений
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770100229
неужто Гинер скрепя зубами расчехлит кошелек?... Гинер славится тем, что за копейки находит хороших перспективных игроков, и потом уже в клубе их доводят до ума и до продажной цены...
Ответить
lek!
1770101179
дА И 10 за такого игрока думаю многовато . Результативность так себе.
Ответить
boris63
1770104048
А ни чо эти латиносы, ЦСКА с Зенитом перепутали. Гинер вам не ё моё.
Ответить
...уефан
1770104586
...искренне жаль! С такой фамилией в РПЛ и погонялова не нужно. Можно бы было по-человечески позавидовать комментаторам...
Ответить
