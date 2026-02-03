«Реал» заблокировал переход своего защитника в клуб АПЛ

Левый защитник «Реала» Фран Гарсия полагал, что в январе перейдет в «Борнмут» на правах аренды, но испанский клуб заблокировал этот трансфер.

После отказа 26-летний Гарсия чувствовал себя не готовым вернуться к тренировкам и попросил провести индивидуальное занятие в субботу. «Реал» отклонил его просьбу. Защитник отработал в общей группе первые 15 минут, которые были открыты для СМИ, после чего продолжил тренировку самостоятельно.

Футболист рассматривал «Борнмут» как отличную возможность получить игровое время. Гарсия в частном порядке говорил людям на тренировочной базе в Вальдебебасе, что существует большая вероятность его перехода в клуб АПЛ. Однако в пятницу стало известно, что сделка не состоится.

«Борнмут» возглавляет Андони Ираола, под руководством которого Гарсия выступал в «Райо Вальекано».

По словам источников, знакомых с ситуацией, Гарсия разговаривал с тренером Альваро Арбелоа перед тем, как добиваться трансфера. Позиция «Реала» заключается в том, чтобы не отпускать зимой из клуба никого, кроме Эндрика, который перешел в «Лион» на правах аренды.

Вся ситуация вызвала удивление и разочарование в «Реале», где Фран Гарсия всегда описывался как образец профессионализма и командного духа. Источники, знакомые с ситуацией, выразили сочувствие игроку, которого ценят товарищи по команде и тренерский штаб.

Учитывая действующий до 2027 года контракт, летом Гарсия снова надеется найти команду, где получит больше игрового времени.