Артига назвал «Рубин» одной из самых популярных российских команд в Каталонии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о состоянии своей команды.
«Для меня большая честь быть частью казанского «Рубина». Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.
Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить всe то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много. А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер. Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить всe хорошее», – сказал Артига.
- Испанец возглавил «Рубин» 14 января, подписав контракт до лета 2027 года. Артига сменил в должности Рашида Рахимова.
- С 2010 по 2021 год Артига работал в академии испанской «Барселоны».
- «Рубин» дважды играл с «блауграной» в еврокубках в столице Каталонии в 2010 и 2011 годах (2:1 и 0:2).
Источник: «Матч ТВ»