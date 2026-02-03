Артига назвал «Рубин» одной из самых популярных российских команд в Каталонии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о состоянии своей команды.

«Для меня большая честь быть частью казанского «Рубина». Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.

Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить всe то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много. А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер. Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить всe хорошее», – сказал Артига.