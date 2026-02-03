Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» назвали простофилями за 72-миллионный трансфер

Вчера, 12:16
6

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о переходе покупке «Ливерпулем» защитника Жереми Жаке у «Ренна».

«Красные» подтвердили трансфер игрока, который перейдет в команду летом. Сумма сделки составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.

«Я не хочу обидеть игрока. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда есть такие простофили... Молодцы, «Ренн». «Ренну» удалось найти такого простофилю, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро.

Пусть все эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть какое-то оправдание. Никакого оправдания нет.

Наа Жаке этот трансфер окажет огромное давление. Он, бедный парень, безусловно, очень хороший игрок, столкнется с гнетущим давлением.

Его выступления будут оценивать по-другому, хотя он этого и не заслуживает. Те из нас, кто разбирается в футболе, давайте не будем пытаться оправдать эту сумму, говоря, что у «Ливерпуля» есть деньги или что-то в этом роде. Это бессмысленно! Я не знаю, что происходит. Это смешно! Нет, это не закон спроса и предложения. Это смешно! Это смешно!», – сказал Дюгарри.

  • 20-летний Жаке в этом сезоне провел за «Ренн» 19 матчей.
  • В 2025 году он сыграл в 5 встречах за молодежную сборную Франции.

Еще по теме:
«Ливерпуль» приобрел защитника «Ренна» за 60+12 миллионов 1
«Ливерпуль» покупает защитника за 70 миллионов
АПЛ. «Ливерпуль» отвозил «Ньюкасл» (4:1), у Экитике дубль
Источник: RMC Sport
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ренн Ливерпуль Жаке Жереми
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1770111612
Это не смешно! Кто-то очень хорошо заработал, вернее не заработал, а урвал.
Ответить
Император Бомжей
1770116124
Ну так сейчас на рынке такие цены, что капец просто. Попал по мячу, играешь в основе европейского клуба, то уже 10 лямов стоишь)))
Ответить
Юбиляр
1770120388
А мне почему то сразу про Зенит подумалось - вот уж где простофили то! Стыдно за них! ЗПРФ! Гыгыгы.
Ответить
