«Ливерпуль» назвали простофилями за 72-миллионный трансфер

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о переходе покупке «Ливерпулем» защитника Жереми Жаке у «Ренна».

«Красные» подтвердили трансфер игрока, который перейдет в команду летом. Сумма сделки составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.

«Я не хочу обидеть игрока. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда есть такие простофили... Молодцы, «Ренн». «Ренну» удалось найти такого простофилю, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро.

Пусть все эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть какое-то оправдание. Никакого оправдания нет.

Наа Жаке этот трансфер окажет огромное давление. Он, бедный парень, безусловно, очень хороший игрок, столкнется с гнетущим давлением.

Его выступления будут оценивать по-другому, хотя он этого и не заслуживает. Те из нас, кто разбирается в футболе, давайте не будем пытаться оправдать эту сумму, говоря, что у «Ливерпуля» есть деньги или что-то в этом роде. Это бессмысленно! Я не знаю, что происходит. Это смешно! Нет, это не закон спроса и предложения. Это смешно! Это смешно!», – сказал Дюгарри.