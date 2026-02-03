Отец Тюкавина оценил слова сына о том, что форвард предан «Динамо» больше, чем жене

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина объяснил слова форварда о том, что он предан клубу больше, чем жене.

– Ваш сын говорил, что преданность «Динамо» передалась ему от вас.

– Мне кажется, он немного преувеличивает. Я всего-то десять лет карьеры отдал этому клубу [Александр Тюкавин выступал за команду «Динамо» по хоккею с мячом с 2005 по 2015 год]. Костя преданнее меня – он с пяти лет в системе!

Я начинал в Котласе, у себя на родине, потом была кировская «Родина», архангельский «Водник», и только потом перешел в московское «Динамо». Я всегда был предан клубу, чью майку носил, все мне дороги. Костя в этом плане намного преданнее меня.

– Ваш сын говорил, что более предан «Динамо», чем своей жене, потому что встретил ее позже.

– Это у него спрашивайте такие нюансы, кто кому преданнее. К футбольному мячу он точно раньше прикоснулся, чем к жене.