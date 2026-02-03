Кавазашвили – о российских вратарях: «Во время ударов просто садятся на задницу»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре российских вратарей.

«Я полностью согласен со словами Дасаева о нынешних российских вратарях, что голкиперы у нас стали более трусливыми, что в целом весь подход к вратарскому искусству сильно изменился. Трусость, робость – это всe то, на что все советские вратари сейчас обращают внимание.

На выходах сейчас никто не играет. Голкиперы сейчас даже не выходят из вратарской в штрафную площадь. Если кто-то хоть раз за игру выйдет, то мы все сразу начинаем говорить – какой успех. Это безобразие! Просто безобразие!

И ещe момент, который я заметил, что все вратари во время ударов просто садятся на задницу. Объясню: они занимают позицию не вперeд с полусогнутыми коленями, чтобы смотреть на мяч и на бьющего, а откатывают свой торс и садятся на жопу.

Потому что это уже заведомо потерянная позиция, из которой вратарь просто ничего не может сделать: ни прыгнуть, ни приподняться, ни передвинуться», – сказал Кавазашвили.