ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без основного защитника

Защитник ЦСКА Матвей Лукин сообщил, что не сыграет в сегодняшнем матче Зимнего кубка РПЛ.

«Ребята, всем привет. К сожалению, в сегодняшнем матче с «Краснодаром» не буду принимать участия – на днях почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Вот. Ничего страшного, просто решили не рисковать.

Готовлюсь индивидуально, усредно работаю, чтобы в следующем матче принять участие и помочь команде. Надеюсь, сегодня будет победа. ЦСКА всегда будет первым», – сказал Лукин.