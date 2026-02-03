ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без основного защитника

Защитник ЦСКА Матвей Лукин сообщил, что не сыграет в сегодняшнем матче Зимнего кубка РПЛ.
«Ребята, всем привет. К сожалению, в сегодняшнем матче с «Краснодаром» не буду принимать участия – на днях почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Вот. Ничего страшного, просто решили не рисковать.
Готовлюсь индивидуально, усредно работаю, чтобы в следующем матче принять участие и помочь команде. Надеюсь, сегодня будет победа. ЦСКА всегда будет первым», – сказал Лукин.
- Встреча ЦСКА – «Краснодар» в Абу-Даби пройдет сегодня и начнется в 19:15 мск.
- 21-летний Лукин в этом сезоне провел 21 матч за красно-синих, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА