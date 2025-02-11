Маркиньос – про 0:3 от «Зенита»: «Они выиграли не потому, что были сильнее»

Вингер «Спартака» Маркиньос дал комментарий после крупного поражения от «Зенита».
- Это был финал Зимнего кубка РПЛ.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Надо больше работать над всеми компонентами. Понятно, что турнир подготовительный. Нам нужно исправлять ошибки. В чемпионате должны показать, что такое «Спартак».
«Зенит» выиграл не потому, что он был сильнее. Бывает, что пропускаешь голы, в том числе курьeзные.
У нас был смешанный состав, тренер дал поиграть всем. Повторюсь, это лишь подготовительная игра», – сказал Маркиньос.