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  • Маркиньос – про 0:3 от «Зенита»: «Они выиграли не потому, что были сильнее»

Маркиньос – про 0:3 от «Зенита»: «Они выиграли не потому, что были сильнее»

Вингер «Спартака» Маркиньос дал комментарий после крупного поражения от «Зенита».

  • Это был финал Зимнего кубка РПЛ.
  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Надо больше работать над всеми компонентами. Понятно, что турнир подготовительный. Нам нужно исправлять ошибки. В чемпионате должны показать, что такое «Спартак».

«Зенит» выиграл не потому, что он был сильнее. Бывает, что пропускаешь голы, в том числе курьeзные.

У нас был смешанный состав, тренер дал поиграть всем. Повторюсь, это лишь подготовительная игра», – сказал Маркиньос.

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Источник: «Матч ТВ»

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11.02.2025 23:59
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