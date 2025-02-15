Генич оценил крупное поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры между «Зенитом» и «Спартаком».

Во вторник команды встречались в финале Зимнего Кубка РПЛ.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

«Зенит» впервые выиграл этот товарищеский турнир.

«Серьезные выводы по этой игре делать точно не стоит. Не ожидал, что «Зениту» будет так легко в первом тайме и не ожидал увидеть такой состав у «Спартака».

Ливая Гарсию сразу бросили под фланг Дугласа Сантоса. Такое сочетание игроков «Спартака» подталкивало к мысли, что Станковичу нужно разобраться, с кем продолжать работать, а с кем придется расстаться.

На фоне такого «Зенита» «Спартак» выглядел не очень сыгранным. Команда Семака была хороша в движении, мотивации, было видно, что матч для них не второстепенный. Они к нему серьезно отнеслись.

Несмотря на утренний матч с «Пюником», «Зенит» прекрасно наказал «Спартак» за ошибки. Одна команда могла и хотела, вторая может и хотела, но не смогла.

«Спартак» выигрывал этот Кубок предыдущие два раза, и мы помним, чем это оборачивалось. Как говорят болельщики, может и к лучшему, что такая победная традиция поломалась этой зимой», – сказал Генич.