Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Генич оценил крупное поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ

Генич оценил крупное поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Во вторник команды встречались в финале Зимнего Кубка РПЛ.
  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • «Зенит» впервые выиграл этот товарищеский турнир.

«Серьезные выводы по этой игре делать точно не стоит. Не ожидал, что «Зениту» будет так легко в первом тайме и не ожидал увидеть такой состав у «Спартака».

Ливая Гарсию сразу бросили под фланг Дугласа Сантоса. Такое сочетание игроков «Спартака» подталкивало к мысли, что Станковичу нужно разобраться, с кем продолжать работать, а с кем придется расстаться.

На фоне такого «Зенита» «Спартак» выглядел не очень сыгранным. Команда Семака была хороша в движении, мотивации, было видно, что матч для них не второстепенный. Они к нему серьезно отнеслись.

Несмотря на утренний матч с «Пюником», «Зенит» прекрасно наказал «Спартак» за ошибки. Одна команда могла и хотела, вторая может и хотела, но не смогла.

«Спартак» выигрывал этот Кубок предыдущие два раза, и мы помним, чем это оборачивалось. Как говорят болельщики, может и к лучшему, что такая победная традиция поломалась этой зимой», – сказал Генич.

Новости по теме
Генич – о «Спартаке»: «Лукойл» вернулся, чтобы править, вернуть клубу былое величие» 6
Генич объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара» 2
Генич оценил трансферы Гарсии и Солари в «Спартак» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 00:27
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1739587628
Ну всë, теперь Зенит больше не чемпион. Болезни Спартака заразны ))).
Ответить
Spartak_forv@
1739601165
«Серьезные выводы делать нельзя-сказал Генич и наговорил еще четыре абзаца
Ответить
zigbert
1739602464
Стартовый состав Спартака конечно удивил всех. Но в таких матчах совсем не возбраняется дать волю экспериментам.
Ответить
нБратишка
1739603357
т.е они принесли жертву для чемпионства - Сомнительное оправдание при проигрыше.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 