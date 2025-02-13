Бубнов проанализировал матч «Зенита» и «Спартака»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о финале Зимнего кубка РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 3:0.

«Зенит» очень серьeзно готовился к игре Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака». Уже видны очертания будущего стартового состава на первые матчи после возобновления чемпионата. Возможно, нас ждут ещe изменения в защите. Видно, что команда уже сейчас функционально готова проводить встречи на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут.

По «Спартаку» также понятно, кто будет играть с первых минут в чемпионате: это футболисты, которые появились на поле после перерыва. Вопрос только возникает по новичкам. У Станковича осталось немного времени, чтобы вписать их в состав.

Тренер «Спартака» откровенно начудил, выставив резерв с первых минут против мощного соперника. Непонятно, на что он надеялся. План Станковича провалился!

Стартовый состав не смог оказать достойного сопротивления. Футболисты «Зенита» просто разорвали без шансов москвичей. Получилось, что в первом тайме команда Семака тренировала позиционную атаку, а не билась на равных с крутым соперником за трофей.

Питерцы забили три лeгких гола. Опять начудил вратарь спартаковцев Александр Максименко. Он спокойно мог отдавать партнeру, но выложил пас на блюдечке Венделу, который потом ещe и издевательски забил. Просто уму непостижимо! В первом тайме «Зенит» по всем статьям переиграл соперников.

После перерыва интриги уже не было, а она нужна в играх таких соперников. На этот матч приехали фанаты, многие смотрели его в прямом эфире, а Станкович всe испортил таким решением. Болельщиков же нужно уважать. Смотреть на то, как «Спартак» просто больше держит мяч во втором тайме, мало кому доставляет удовольствие без голов.

Поведение Станковича в моменте с удалением можно только осуждать. Нельзя себя так вести главному тренеру «Спартака», это его не красит. Проигрывать тоже нужно уметь, тем более, если в этом есть твоя вина.

Пока весьма с осторожностью можно отметить, что «Зенит» лучше всех готов к весенней битве за чемпионство. Всe-таки «Спартак» и «Краснодар» пока уступают питерскому коллективу по качеству игры. Но и «отдавать» титул команде Семака пока рано. У «Зенита» ещe есть аспекты, над которыми нужно работать. Будет ещe острая борьба», – написал Бубнов.