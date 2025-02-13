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Бубнов проанализировал матч «Зенита» и «Спартака»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о финале Зимнего кубка РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 3:0.

«Зенит» очень серьeзно готовился к игре Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака». Уже видны очертания будущего стартового состава на первые матчи после возобновления чемпионата. Возможно, нас ждут ещe изменения в защите. Видно, что команда уже сейчас функционально готова проводить встречи на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут.

По «Спартаку» также понятно, кто будет играть с первых минут в чемпионате: это футболисты, которые появились на поле после перерыва. Вопрос только возникает по новичкам. У Станковича осталось немного времени, чтобы вписать их в состав.

Тренер «Спартака» откровенно начудил, выставив резерв с первых минут против мощного соперника. Непонятно, на что он надеялся. План Станковича провалился!

Стартовый состав не смог оказать достойного сопротивления. Футболисты «Зенита» просто разорвали без шансов москвичей. Получилось, что в первом тайме команда Семака тренировала позиционную атаку, а не билась на равных с крутым соперником за трофей.

Питерцы забили три лeгких гола. Опять начудил вратарь спартаковцев Александр Максименко. Он спокойно мог отдавать партнeру, но выложил пас на блюдечке Венделу, который потом ещe и издевательски забил. Просто уму непостижимо! В первом тайме «Зенит» по всем статьям переиграл соперников.

После перерыва интриги уже не было, а она нужна в играх таких соперников. На этот матч приехали фанаты, многие смотрели его в прямом эфире, а Станкович всe испортил таким решением. Болельщиков же нужно уважать. Смотреть на то, как «Спартак» просто больше держит мяч во втором тайме, мало кому доставляет удовольствие без голов.

Поведение Станковича в моменте с удалением можно только осуждать. Нельзя себя так вести главному тренеру «Спартака», это его не красит. Проигрывать тоже нужно уметь, тем более, если в этом есть твоя вина.

Пока весьма с осторожностью можно отметить, что «Зенит» лучше всех готов к весенней битве за чемпионство. Всe-таки «Спартак» и «Краснодар» пока уступают питерскому коллективу по качеству игры. Но и «отдавать» титул команде Семака пока рано. У «Зенита» ещe есть аспекты, над которыми нужно работать. Будет ещe острая борьба», – написал Бубнов.

  • Голы забили Луис Энрике на 16-й минуте, Вендел на 28-й и Матео Кассьерра на 32-й.
  • Главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удален со скамейки запасных во втором тайме.

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Источник: Sportbox.ru

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13.02.2025 07:50
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Комментарии (28)
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БАЗАРА НЕТ
1739424307
Станочник показал что он тренеришка обычный приехавший за музутным баблом
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БАЗАРА НЕТ
1739424342
Согласен с Бубновым что станку плевать на болел спама
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БАЗАРА НЕТ
1739424457
Во втором тайме Зенит выбрал тактику такую что отдал инициативу середняку, типа ну покажите что можете а мы спокойно посмотрим что из этого получится, не стали громить уж совсем )
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БАЗАРА НЕТ
1739424718
Думаю что станок в каждой неудачной игре будет удаляться, ну это по традиции Спартака, сами непонятно откуда вытаскивают таких тренеров у которых не все вальты в колоде! Ни стыда не совести что называется! То Абаскаль пытается драться с футболистом, то вот это бородатое чудо драку затеял! Стыдно за Спартак одним словом
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алдан2014
1739425810
Всё по делу. Без эмоций,профессиональный разбор.
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TIMOTHY
1739425851
И говорить не о чем, поставили на место середняка
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алдан2014
1739426056
Болелы зенита,вы чё тут все жить устроились? Вы понимаете,что засиживая спартаковские ветки ,вы сами подтверждаете,что Спартак самый популярный клуб России . С конями ,в былые годы соперничества было интересно общаться. От вас один бесконечный срач. Вы или научитесь говорить о футболе,или валите на свои ветки. Взрослые же мужики. Ну перестаньте вести себя как школьники
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zigbert
1739429231
Что и говорить - эксперимент не удался. Но все таки Станкович не глупый тренер, должен сделать выводы уже в официальных матчах.
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R_a_i_n
1739430741
Особо нечего добавить.
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ivany4
1739433732
Судя по визуальному ряду, Бубнов прав. Так все и выглядело. Правда он забыл добавить, что перед игрой сбг сбросили физ нагрузку. Отсюда и такая легкость в игре, против футболистов играющих с гирями на ногах. Не считаю, что план на игру был провальным или наплевательским. Каждый тренер сам готовит команду к основным играм. В одном прав Бубнов, вся борьба еще впереди.
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