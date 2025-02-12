Реакция Рабинера на 0:3 «Спартака» от «Зенита»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на итог финала Зимнего кубка РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:0).

«По поводу 3:0 основы «Зенита» в первом тайме с ротацией «Спартака» только процитирую предматчевого Семака: «Главное – быть готовыми к 16-му».

16 марта, напомню, матч «Спартак» – «Зенит» в чемпионате.

Такие ошибки, какие совершили Денисов и Максименко, приемлемы только для предсезонного турнира. Если они в Эмиратах и останутся – ок.

«Зенит» очень хорош, многоходовка перед третьим голом была восхитительной. А как хорош, свеж, сыгран был «Спартак» Олега Кононова на предсезонном турнире! А Абаскаля!

Суета все это ничего не значащая. Кухня посреди готовки», – написал Рабинер.