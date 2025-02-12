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Реакция Рабинера на 0:3 «Спартака» от «Зенита»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на итог финала Зимнего кубка РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:0).

«По поводу 3:0 основы «Зенита» в первом тайме с ротацией «Спартака» только процитирую предматчевого Семака: «Главное – быть готовыми к 16-му».

16 марта, напомню, матч «Спартак» – «Зенит» в чемпионате.

Такие ошибки, какие совершили Денисов и Максименко, приемлемы только для предсезонного турнира. Если они в Эмиратах и останутся – ок.

«Зенит» очень хорош, многоходовка перед третьим голом была восхитительной. А как хорош, свеж, сыгран был «Спартак» Олега Кононова на предсезонном турнире! А Абаскаля!

Суета все это ничего не значащая. Кухня посреди готовки», – написал Рабинер.

  • «Зенит» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
  • «Спартак» отстает на 2 очка.
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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Комментарии (3)
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VVM1964
1739358968
"Такие ошибки, какие совершили Денисов и Максименко, приемлемы только для предсезонного турнира. Если они в Эмиратах и останутся – ок." - если Денисов останется в Эмиратах я ничуть не расстроюсь, мало того я бы ему еще и компанию подобрал - Литвинова, Игнатова,...)))
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Тинез Розоп
1739359252
У них эти ошибки постоянно. Дениска это вообще ужас… ( засланец)
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...короче
1739359589
..."Мы б, этих Денисовых, душили-душили, душили-душили!"(с)/адаптация/...
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