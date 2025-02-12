Зобнин прокомментировал разгром «Спартака» от «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после финала Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» (0:3).
– В первом тайме было много ошибок ненужных, поэтому пропустили ненужные голы, легкие достаточно.
– Это что‑то системное или индивидуальное?
– Есть и системное, есть и индивидуальное. Будем работать, исправляться.
– Насколько «Спартак» доволен итогами турнира?
– Здесь главное не турнир, здесь главное, чтобы мы подготовились. Идем постепенно, готовимся. Посмотрим, как дальше будет. Еще будут товарищеские игры.
– Проецировать эту встречу как‑то на то, что будет после возобновления чемпионата, можно?
– Нет, ни в коем случае.
- Команды встретятся в РПЛ 16 марта.
- «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
- «Спартак» отстает на 2 очка.