Зобнин прокомментировал разгром «Спартака» от «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после финала Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» (0:3).

– В первом тайме было много ошибок ненужных, поэтому пропустили ненужные голы, легкие достаточно.

– Это что‑то системное или индивидуальное?

– Есть и системное, есть и индивидуальное. Будем работать, исправляться.

– Насколько «Спартак» доволен итогами турнира?

– Здесь главное не турнир, здесь главное, чтобы мы подготовились. Идем постепенно, готовимся. Посмотрим, как дальше будет. Еще будут товарищеские игры.

– Проецировать эту встречу как‑то на то, что будет после возобновления чемпионата, можно?

– Нет, ни в коем случае.