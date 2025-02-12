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Зобнин прокомментировал разгром «Спартака» от «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после финала Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» (0:3).

– В первом тайме было много ошибок ненужных, поэтому пропустили ненужные голы, легкие достаточно.

– Это что‑то системное или индивидуальное?

– Есть и системное, есть и индивидуальное. Будем работать, исправляться.

– Насколько «Спартак» доволен итогами турнира?

– Здесь главное не турнир, здесь главное, чтобы мы подготовились. Идем постепенно, готовимся. Посмотрим, как дальше будет. Еще будут товарищеские игры.

– Проецировать эту встречу как‑то на то, что будет после возобновления чемпионата, можно?

– Нет, ни в коем случае.

  • Команды встретятся в РПЛ 16 марта.
  • «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
  • «Спартак» отстает на 2 очка.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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Кривая да нелёгкая
1739349555
Посмотрим поглядим идем постепенно)) во колхоз ) ни стыда ни совести) а чем вы занимались с вандалом? Помнится наш Зырянов сказал после проигрыша, Мы обосрались ! Коротко и ясно!
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ivany4
1739350363
Вполне справедливо и взвешенно. Главное сделать правильные выводы. Обратил внимание, что с приходом Станковича интервью стали давать без лишних обещаний, взвешенно и объективно.
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