Жена Семака восхитилась поступком тренера «Зенита» в матче со «Спартаком»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, оценила благородный поступок своего мужа.

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 3:0 в финале Зимнего кубка РПЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Во 2-м тайме за агрессивное поведение красную карточку получил спартаковский тренер Деян Станкович.

Семак ушел вместе с удаленным коллегой на трибуну.

«Восхищаюсь благородством и эмоциональным интеллектом Сергея Богдановича. Тренера «Спартака» удалили, муж решил его поддержать и уйти вместе с ним на трибуну.

Симпатичная девушка на трибуне приглашает Сергея Богдановича сесть рядом. Но нет. Главное правило Месси – держи дистанцию с женщинами»,– написала Анна Семак в соцсетях.