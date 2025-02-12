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  • Жена Семака восхитилась поступком тренера «Зенита» в матче со «Спартаком»

Жена Семака восхитилась поступком тренера «Зенита» в матче со «Спартаком»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, оценила благородный поступок своего мужа.

  • «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 3:0 в финале Зимнего кубка РПЛ.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Во 2-м тайме за агрессивное поведение красную карточку получил спартаковский тренер Деян Станкович.
  • Семак ушел вместе с удаленным коллегой на трибуну.

«Восхищаюсь благородством и эмоциональным интеллектом Сергея Богдановича. Тренера «Спартака» удалили, муж решил его поддержать и уйти вместе с ним на трибуну.

Симпатичная девушка на трибуне приглашает Сергея Богдановича сесть рядом. Но нет. Главное правило Месси – держи дистанцию с женщинами»,– написала Анна Семак в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»

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