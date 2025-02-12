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  • Лепехин назвал неадекватными фанатов «Спартака», оскорбляющих Соболева

Лепехин назвал неадекватными фанатов «Спартака», оскорбляющих Соболева

Бывший зенитовец Константин Лепехин прокомментировал оскорбления в адрес форварда команды Александра Соболева.

«Если честно, не сильно хочется даже говорить об этом, поскольку ситуация крайне неприятная. Зачем оскорблять его? Что он сделал? Убил кого-то? Хотите что-то сказать Соболеву – сделайте это лично глаза в глаза. Зачем устраивать это все…

Да, не нравится вам, что он ушел из «Спартака» в «Зенит». Может быть, это некрасиво с вашей точки зрения, хотя этот трансфер был оформлен по всем правилам – «Спартак» получил за него деньги, всех устроила эта сделка. Такое поведение неприемлемо.

На трибунах сидят дети, жены футболистов, да и простые нормальные болельщики, а происходит такое… Соболев просто играет в футбол. Такое поведение ничего общего не имеет ни к «Спартаку», ни к «Зениту», ни к футболу. Это поведение не слишком адекватных людей», – сказал Лепехин.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
  • Александр был в «Спартаке» в 2020-2024 годах.
  • У Соболева за «Зенит» в РПЛ 0+0.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (24)
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FCSpartakM
1739383643
не слышал Лепехина, когда Панову поджепники били на улице
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serhio80
1739384874
В смысле не нравится что дельфин?) Лепёхин газа болотного надышался?
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Литейный 4 (returned)
1739386376
Какой клуб с физруком, такие и психи болельщики. Гыгыгы
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