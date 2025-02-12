Орлов объяснил крупную победу «Зенита» над «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Спартаком» в финале Зимнего кубка РПЛ (3:0).

«Игроки «Зенита» просто оказались мастеровитее футболистов «Спартака». Вот и все. Это самое главное.

Я, кстати, говорил, что для «Зенита» будет плохо, если сейчас, на сборах, он победит крупно. Слава богу, питерцы остановились на трех голах. Хотя счет мог быть и крупнее, ведь в ворота красно-белых могли поставить два пенальти.

Контрольный матч, конечно, имеет свою специфику. Во втором тайме подопечные Сергея Семака немного подсели. Все-таки Деян Станкович в перерыве провел серьезную ротацию», – сказал Орлов.