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Орлов объяснил крупную победу «Зенита» над «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Спартаком» в финале Зимнего кубка РПЛ (3:0).

«Игроки «Зенита» просто оказались мастеровитее футболистов «Спартака». Вот и все. Это самое главное.

Я, кстати, говорил, что для «Зенита» будет плохо, если сейчас, на сборах, он победит крупно. Слава богу, питерцы остановились на трех голах. Хотя счет мог быть и крупнее, ведь в ворота красно-белых могли поставить два пенальти.

Контрольный матч, конечно, имеет свою специфику. Во втором тайме подопечные Сергея Семака немного подсели. Все-таки Деян Станкович в перерыве провел серьезную ротацию», – сказал Орлов.

  • Команды встретятся в РПЛ 16 марта.
  • «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
  • «Спартак» отстает на 2 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (3)
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Интерес
1739354995
Станкович во втором тайме выровнял игру,обеспечив "достойное поражение",не более того.В этом матче всё было в пользу "Зенита".
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ziborock
1739355445
А что там объяснять?! Дубль Спартака в первом тайме обыграли!
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andr45
1739355832
Этим матчем Станкович еще раз показал всем спартакофобам, что, так называемые рассейские футболеры, за исключением разве что Умярова, и ломаного гроша не стоят. Денисов, Чернов, Пурцев и Максименко сделали максимум, чтобы в течение 32 минут голы залетали один за другим)
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