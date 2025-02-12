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  • Орлов восхитился джентльменским поступком Семака: «Дзюба, бери пример!»

Орлов восхитился джентльменским поступком Семака: «Дзюба, бери пример!»

Комментатор Геннадий Орлов оценил поступок Сергея Семака во время финала Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Во 2-м тайме за агрессивное поведение красную карточку получил спартаковский тренер Деян Станкович.
  • Семак ушел вместе с удаленным коллегой на трибуну.

«Но каким джентльменом показал себя Семак, который ушел на трибуну вместе со Станковичем! Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича! Благородным поступком. Вот она – настоящая корпоративная этика. Этим Семак и отличается от многих коллег. Своим воспитанием, культурой, отношением к окружающим.

Помните, как Семак протянул руку Артему Дзюбе? Мол, давай уже пожмем друг другу руки. Но тот все равно мимо прошел... Думаю, Дзюбе еще лет десять понадобится, чтобы до него все это дошло. Чтобы он осознал, как был не прав в той ситуации... Ну веди себя как Семак! Тогда тебя народ уважать будет! Сейчас все аплодируют тренеру «Зенита». Таким и надо быть!» – считает Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (3)
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1739362937
"Корпоративная этика"-давно имя нарицательное,а у Орлова -восторг от этого.
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...короче
1739364153
...да хрен с ним, с этим Дзюбом. Вот, я реально за Семака переживал, когда они рядом на трибуне сели. Кабан был во гневе страшен). Семак уже и сам не рад своему решению был). Уважуха, конечно, но трэшно за Серёгу было)...
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алдан2014
1739373207
Семака можно считать каким угодно тренером,но человеком и джентльменом он был всегда.
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