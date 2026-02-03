Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Тороп рассказал, как защищал Акинфеева от хейтеров из-за антирекорда в Лиге чемпионов

Вчера, 12:28

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп сказал, что в детстве ругался в соцсетях теми, кто критиковал голкипера команды Игоря Акинфеева за антирекордную серию в Лиге чемпионов.

– Сразу после матча против «Локомотива» ты сказал, что родные ограждают от реакции в интернете. Но у меня сложилось впечатление, что тебя многие, напротив, поддержали. Эти слова тоже не видел?

– Нет, я давно не читаю, что пишут. Тут всегда всe банально: сыграл хорошо – молодец и герой, плохо – тебе надо куда‑то уходить или заканчивать.

Профессиональному спортсмену проще все это не читать и верить, что он может свернуть горы и каждый день быть лучшим на поле. Кого‑то комментарии злят, кого‑то мотивируют, кто‑то начинает сомневаться в себе. Поэтому мне проще сделать свой вакуум и верить, что у меня каждый день все будет хорошо и правильно.

– Давно пришел к тому, чтобы не читать комментарии?

– Знаешь, в детстве было забавно. Когда‑то Игоря много бранили за серию матчей с пропущенными мячами в Лиге чемпионов, я заходил во «ВКонтакте» и жестко защищал его в комментариях. Писал: «Вы ничего не понимаете! Сначала сами в Лиге чемпионов сыграйте, потом пишите!» Наверное, сейчас это можно даже где‑то откопать.

Вратари – мазохисты, они всегда в ответе за пропущенные мячи, всегда они виноваты. Но когда в 2016 году Акинфеев отбил «мертвый» мяч, все начали писать совсем по‑другому. С тех пор я смотрел на реакцию в интернете под своим углом. Зачем это читать и слушать? Всем не угодишь. Наверное, есть даже те, кто Н’Голо Канте не любят, хотя это было бы странно.

  • 22-летний Тороп в этом сезоне провел за ЦСКА 12 матчей, пропустил 9 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.
  • Акинфеев установил антирекорд в Лиге чемпионов, пропуская мячи в 43 матчах подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тороп Владислав
