Стали известны стартовые составы на матч 1 тура Зимнего кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 3 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Москвичeв, Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.

Главный тренер: Ролан Гусев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!