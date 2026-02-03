Вратарь ЦСКА сказал, нужно ли заставлять футболистов читать

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп оценил идею министра спорта РФ Михаила Дегтярева возить за футболистами передвижную библиотеку с рекомендованным перечнем книг.

– Александр Максименко на этих сборах дочитывает «Тихий Дон». У тебя что из последнего?

– Я наконец‑то добил «Трех мушкетеров». Читаю то, что мне советуют друзья и знакомые, есть какой‑то список. Единственное: не люблю читать про психологию, мотивацию и всe такое, где рассказывают, как стать миллионером из трущоб. Это не мое, потому что всю нужную информацию по теме всегда можно найти на YouTube.

Для меня каждая книга – возможность успокоиться, расслабиться и уйти в себя. Я включаю в наушниках шумоподавление, звуки костра или чего‑то подобного и ухожу в мир книги. Это лучший способ снять стресс.

– Когда Михаил Дегтярев предложил возить за футболистами передвижную библиотеку, в ЦСКА сказали, что больше всего обрадуется Тороп.

– Мне кажется, нельзя заставлять людей читать, в том числе футболистов. Знаешь, есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает. Для меня это вообще не показатель. Понятно, что читать полезно, никто с этим не спорит, но в наше время информацию можно найти и в других источниках.