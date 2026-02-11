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Обляков – о Торопе: «Снится в страшных снах «Зениту»

11 февраля, 12:40
8

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Зенитом». Московская команда выиграла в серии пенальти в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ и стала победителем турнира.

«Завершили второй сбор и выступление на зимнем Кубке РПЛ победой над «Зенитом». Отличная работа всей команды, и отдельное упоминание Славе [Торопу] – уже вторую серию пенальти берет от «Зенита», теперь он, похоже, снится им в страшных снах!

На турнире были разные матчи: эмоциональный поединок с «Краснодаром», братская встреча с «Динамо» и принципиальная битва с «Зенитом». Спасибо всем за поддержку и веру в команду!» – написал Обляков.

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Источник: телеграм-канал Ивана Облякова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Обляков Иван Тороп Владислав
Комментарии (8)
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Garrincha58
1770802948
Обляков, а сам то хорошо спишь? Зазвездился что ли
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АЛЕКС 58
1770803151
Меньше хвастайся,и по воротам точнее бей. Как Чалов только пенальти бить можешь,а с игры всё мимо или выше ворот
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MaxRnD
1770803641
Только перед подвигом пустил на 90+ и довёл дело до пенальти, но то другое ...
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_Marqella_
1770805100
великий Тороп, кто знает?
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Цугундeр
1770805661
)) ..сказал Ванечка, ни на минуту не переставая гладить по ножке Данечку..)) Нет никого вонючей, чем не попавшие "зенитовцы" в Зенит.(вонючий случай)) Скоро ещё один Даня прибудет. Сколько же таких Козлов?))
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Интерес
1770805900
А где благодарность "Динамо"???Ибо вы сами три концовки матчей прос...,доведя дело до ненужных пенальти.
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FWSPM
1770806777
тороп поставил гаспрем на колени ! живите теперь с этим
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