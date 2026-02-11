Обляков – о Торопе: «Снится в страшных снах «Зениту»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Зенитом». Московская команда выиграла в серии пенальти в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ и стала победителем турнира.

«Завершили второй сбор и выступление на зимнем Кубке РПЛ победой над «Зенитом». Отличная работа всей команды, и отдельное упоминание Славе [Торопу] – уже вторую серию пенальти берет от «Зенита», теперь он, похоже, снится им в страшных снах!

На турнире были разные матчи: эмоциональный поединок с «Краснодаром», братская встреча с «Динамо» и принципиальная битва с «Зенитом». Спасибо всем за поддержку и веру в команду!» – написал Обляков.

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