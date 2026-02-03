Джон Джон покинет расположение «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Джон Джон покинет расположение команды по семейным обстоятельствам.

Сейчас петербуржцы играют с «Динамо» в Абу-Даби в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

– Расскажите о готовности Джона Джона и его позиции на поле.

– Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей. Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участие не примет. Поэтому мы решили посмотреть его сегодня.

– Что это за футболист по позиции и по своим данным?

– Это игрок, который может учавствовать в переходе от обороны в атаку и завершать позиционные атаки, действовать слева и в центре, ближе к атаке. Он полузащитник атакующего плана и функционал у него разнообразный.