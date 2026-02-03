Введите ваш ник на сайте
Джон Джон покинет расположение «Зенита»

Вчера, 16:16
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Джон Джон покинет расположение команды по семейным обстоятельствам.

Сейчас петербуржцы играют с «Динамо» в Абу-Даби в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

– Расскажите о готовности Джона Джона и его позиции на поле.

– Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей. Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участие не примет. Поэтому мы решили посмотреть его сегодня.

– Что это за футболист по позиции и по своим данным?

– Это игрок, который может учавствовать в переходе от обороны в атаку и завершать позиционные атаки, действовать слева и в центре, ближе к атаке. Он полузащитник атакующего плана и функционал у него разнообразный.

  • «Зенит» приобрел 23-летнего Джона Джона у «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
  • Петербургский клуб подписал с полузащитником контракт сроком до середины 2031 года.

Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Джон Джон Семак Сергей
Император Бомжей
1770125137
Красиво))) Только приехал, отдал голевуху в первом же матче и домой! Рекорд, так быстро по Бразилии, в Зените еще никто не скучал))
Ответить
...уефан
1770125151
...хороший пролог! Надеемся, на такой же эпилог!...
Ответить
Юбиляр
1770125394
Неужто что-то отморозил? Гыгыгы Всё - наигрался! Гыгыгы
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770126163
Не успел начать, а уже кончил
Ответить
Mirak92
1770126955
погреться поехал
Ответить
Бумбраш
1770127867
Так скоро домой захотел.чую сейчас ещё один Джон подъедет и такой кардабалет в зинке начнется. Таких номеров мы даже в цирке не увидим)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770131664
что-то рано Иваны поняли, что можно сваливать, когда заблагорассудится))) летом и этот "кинет" голубых ))
Ответить
neveldomha
1770132722
Фактурный парень. Не чета Кассьере. И куда техничнее и быстрее Соболя. Хорошее приобретение
Ответить
Айболид
1770135154
е.б.е.л.е.я который день штырит . така бешенна енергетика .... не иначе кофия с ацетоном напився .
Ответить
Дубина
1770139005
Рановато что то цыган с помойки лапы дергает(( ЗПРФ...
Ответить
  • Читайте нас: 