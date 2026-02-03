Появилось видео стычки после матча «Зенит» – «Динамо»

Опубликовано видео драки, возникшей в концовке матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:1).

В первом тайме у петербуржцев на 33-й минуте забил Александр Ерохин. Москвичи отыгрались на 59-й – отличился Бителло. Победный гол «Зенита» на 76-й минуте забил Нино.

В концовке матча у защитника «Динамо» Кирилла Исаева возник конфликт с вингером «Зенита» Педро из-за толчка в спину. Форвард петербуржцев Александр Соболев вступился за партнера по команде, что привело к массовой потасовке после финального свистка.