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«Спартаку» предложили купить у «Зенита» Мостового

3 февраля, 17:33
19

Проспартаковский блогер Кузьмич призвал клуб провести трансфер нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

«В связи с последними усилениями «Зенита» даже распоследнему Антону Заболотному понятно, что Андрей Мостовой окончательно теряет не только место в основе, его у парня и не было, но и какие-либо приемлемые игровые минуты. Понятно, многие скажут, зубов боятся в рот не вставлять зубную щeтку. И Мосту надо доказывать и бороться. Но как это можно делать когда твой тренер самый известный бразилофил СНГ? Это настолько же нереально, как «Коммент.Шоу» вернутся на уровень 2021 года.

Ну серьeзно. Глушенков справа безальтернативен. А слева могут сыграть сразу трое: Педро, Луис Энрике и Двухразовый Джон. На что тут рассчитывать россиянину? Которому уже 28 лет!

А значит Андрей и его агент точно подняли головы и смотрят в стороны других команд. И задача любого адекватного спортивного директора прямо сейчас набрать их номер и пригласить в ресторан на разговор. В том числе это должен сделать Каха. Ну или на крайняк Мовсисян.

Нереально, скажете вы. «Зенит» поступит как Газзаев на сене: не себе не людям. Возможно. Но попробовать стоит. У ЦСКА вот с Круговым получилось. Мы чем хуже?

Тем более, что выиграть конкуренцию у Маркиньоса Мостовому будет куда проще. Так что не пора ли Кахе поработать и хоть где-то показать класс? Летом у Моста останется год контракта», – написал Кузьмич.

  • Статистика Мостового за «Зенит» в 2025 году: 33 матча, 12 голов, 3 ассиста.
  • 28-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • На счету Мостового 20 матчей за сборную России, 3 гола.

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Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей
Комментарии (19)
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Бумбраш
1770129659
Завязывай бухать,кузьмич
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...уефан
1770129822
...однако, далеко же Кузьмич палец в ноздрю просунул, прямо в мозг! И похоже, дефлорировал его скрепный отдел...
Ответить
нБратишка
1770130041
ага , а у ПСЖ - Усмана Дембеле ведь Мбапе они же продали.....
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Бромантан
1770130848
Чел проиграл конкуренцию 19-летнему пацану...
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Good_win_ФКСМ
1770131215
а зачем нам этот 3,14дарас года... пусть он сперва на коленках извинится за свои кричалки, потом уже решим: сразу отказать или дать лучик надежды сперва, а потом уже послать))) есть более достойные игроки в чемпионате, чтобы переходить из помойки в Спартак...
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Artemka444
1770131539
Недоблогер просто убогий дятел
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FWSPM
1770132127
мостового после его выступлений в Спартак могут взять только на раздачу листовок перед офисом
Ответить
Иван Петров 1986
1770135507
Только не этого блохастого придурка.
Ответить
FCSpartakM
1770136390
Потратить деньги, чтобы Мостовой поменял одну банку на другую? Маркиньос в реалиях РПЛ более полезный игрок, чем тот же Энрике, с куя Мостовой у него должен даже пытаться что-то выиграть?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1770138417
Кому этот Пердулет нужен
Ответить
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