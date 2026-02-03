«Спартаку» предложили купить у «Зенита» Мостового

Проспартаковский блогер Кузьмич призвал клуб провести трансфер нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

«В связи с последними усилениями «Зенита» даже распоследнему Антону Заболотному понятно, что Андрей Мостовой окончательно теряет не только место в основе, его у парня и не было, но и какие-либо приемлемые игровые минуты. Понятно, многие скажут, зубов боятся в рот не вставлять зубную щeтку. И Мосту надо доказывать и бороться. Но как это можно делать когда твой тренер самый известный бразилофил СНГ? Это настолько же нереально, как «Коммент.Шоу» вернутся на уровень 2021 года.

Ну серьeзно. Глушенков справа безальтернативен. А слева могут сыграть сразу трое: Педро, Луис Энрике и Двухразовый Джон. На что тут рассчитывать россиянину? Которому уже 28 лет!

А значит Андрей и его агент точно подняли головы и смотрят в стороны других команд. И задача любого адекватного спортивного директора прямо сейчас набрать их номер и пригласить в ресторан на разговор. В том числе это должен сделать Каха. Ну или на крайняк Мовсисян.

Нереально, скажете вы. «Зенит» поступит как Газзаев на сене: не себе не людям. Возможно. Но попробовать стоит. У ЦСКА вот с Круговым получилось. Мы чем хуже?

Тем более, что выиграть конкуренцию у Маркиньоса Мостовому будет куда проще. Так что не пора ли Кахе поработать и хоть где-то показать класс? Летом у Моста останется год контракта», – написал Кузьмич.