«Зенит» в матче 1 тура Зимнего кубка РПЛ обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Счет открыл Ерохин, замкнув подачу после розыгрыша углового – Александр головой поразил левый угол ворот.

Во втором тайме «Динамо» сравняло счет: после удара Тюкавина мяч отскочил к Бителло, и тот с близкой дистанции отправил его в пустой угол.

Победный гол «Зенита» забил Нино, который выиграл верховую борьбу во вратарской после подачи Горшкова с углового и пробил головой под перекладину.

