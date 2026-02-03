«Зенит» в матче 1 тура Зимнего кубка РПЛ обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
Счет открыл Ерохин, замкнув подачу после розыгрыша углового – Александр головой поразил левый угол ворот.
Во втором тайме «Динамо» сравняло счет: после удара Тюкавина мяч отскочил к Бителло, и тот с близкой дистанции отправил его в пустой угол.
Победный гол «Зенита» забил Нино, который выиграл верховую борьбу во вратарской после подачи Горшкова с углового и пробил головой под перекладину.
Источник: «Бомбардир»